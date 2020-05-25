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В мире

12:02

Трамп рассказал, куда перечисляет всю свою зарплату

за рубежом

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп рассказал, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом, передает "Экспресс газета".

"Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату – от 400 до 450 тысяч долларов в год – обратно правительству. Последний чек был передан на усилия министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID. Это большая честь", – написал американский лидер в Twitter.

Трамп прикрепил к публикации ссылку на сообщение о том, что он перечислил свою зарплату за первый квартал 2020 года на разработку лекарств по борьбе с коронавирусной инфекцией. Речь идет о 100 тысячах долларов.

Ранее американский лидер сообщал, что США на данный момент добились существенного прогресса в области разработки вакцины от COVID-19.

Трамп заявлял, что ученые отобрали 14 потенциальных образцов препарата от COVID-19. Ожидалось, что полноценная вакцина появится в США к концу года или раньше.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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