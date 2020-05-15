Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса в США

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что в настоящий момент американские ученые продвинулись в разработке вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Он отметил, что эксперты в настоящий момент отобрали 14 вариантов, на основе которых может быть разработан препарат, защищающий от COVID-19. Трамп сообщил, что выборка происходила из 100 прототипов вакцины.

"Эксперты в органах власти сотрудничали в оценке около 100 вариантов потенциальных вакцин со всего мира. Они выбрали 14, которые, по их мнению, наиболее перспективны. И они работают над тем, чтобы уменьшить этот список", – отметил Трамп.

Он добавил, что в США рассчитывают разработать полноценную вакцину к концу года или раньше. Трамп отметил, что американские власти приложат все усилия к тому, чтобы работа над препаратом завершилась как можно быстрее и чтобы в получении разрешения на их использование не возникло особых проблем.

В России также продолжается работа над созданием вакцины от коронавируса. В частности, 15 мая глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что в настоящий момент ученые отобрали несколько удачных белков для создания вакцин. Она отметила, что структура коронавируса и его взаимодействие с человеком очень непростые.