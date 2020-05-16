Трамп рассказал о возможности сделать бесплатной вакцину от COVID-19

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В США оценили возможность появления бесплатной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп.

Сообщается, что лидер США ответил на вопрос журналиста о том, рассматривают ли власти возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной.

"Мы рассматриваем (возможность появления бесплатной вакцины – Прим. Ред.) в данный момент", – передает словам американского президента ТАСС.

Трамп отметил, что США на данный момент добились существенного прогресса в области разработки вакцины от COVID-19.

О продвижении в разработке лекарства американский лидер заявлял и ранее. Трамп рассказывал, что ученые отобрали 14 потенциальных образцов препарата от COVID-19. Ожидалось, что полноценная вакцина появится в США к концу года или раньше.

В России были отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.