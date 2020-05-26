13:39
Сторонники президента США устроили в его поддержку лодочный парад
Сторонники Дональда Трампа устроили во Флориде водный парад в поддержку президента США, передает телеканал Москва 24.
Несколько сотен человек на яхтах, катерах и лодках в течение трех часов ездили по заливу с американскими флагами и плакатами с изображением Трампа.
Ранее аналитическая компания Oxford Economics провела расчеты, на основе которых был сделан вывод о возможном поражении президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.
Модель, которая использовалась при вычислениях, основывалась на уровне безработицы, инфляции и реальных доходах в США. Эта проекция показывала верные результаты почти всех американских выборов, кроме кампаний 1968 и 1976 годов.
С помощью модели аналитики пришли к выводу, что Трамп на предстоящих выборах сможет получить лишь 35% голосов. Они считают, что причиной таких результатов могут стать проблемы в американской экономике, вызванные пандемией коронавируса.
При этом компания отметила, что до распространения COVID-19 вероятный процент голосов, который получит Трамп, остановился на отметке в 55% по этой же модели. В то же время аналитики предостерегли от ранних выводов, поскольку на результаты голосования может повлиять политика США.
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