Twitter оправдался после отметки публикаций Трампа "значком неправды"

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Служба безопасности социальной сети Twitter объяснила появление "значка неправды" под двумя постами президента США Дональда Трампа, передает "Газета.ру".
"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий", – говорится в сообщении.
В компании заявили, что подобные посты могут привести избирателей в замешательство при работе с бюллетенями и при участии в самом избирательном процессе.
Ранее соцсеть Twitter обозначила новость Дональда Трампа как неправдоподобную, посоветовав пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте.
Американский президент после этого заявил, что соцсеть якобы вмешивается в предстоящие президентские выборы в США. Трамп заявил, что Twitter таким образом подавляет свободу слова, а это недопустимо.