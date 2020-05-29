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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

28 мая нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. После этого экс-президент Грузии заявил, что вернется на Украину в среду, 29 мая.

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию. Там против него было возбуждено несколько уголовных дел. В 2015 году он пришел в украинскую политику. Бывший тогда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области и предоставил гражданство.

В конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили. Бывший президент страны заявил тогда, что тот не выполнил обещания по развитию региона и ухудшил экономические показатели области.

