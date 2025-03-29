РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Вышгороде на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздалось в Киеве, Вышгороде и Сумах на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины, включая Киевскую, Сумскую, Харьковскую и другие области.

В ночь на 28 марта сообщалось о взрывах в Одессе и Полтаве. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры не уточнялась.

Российские военные ранее ударили по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины.