Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:25

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Вышгороде на Украине

Взрывы прогремели в трех городах Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздалось в Киеве, Вышгороде и Сумах на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины, включая Киевскую, Сумскую, Харьковскую и другие области.

В ночь на 28 марта сообщалось о взрывах в Одессе и Полтаве. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры не уточнялась.

Российские военные ранее ударили по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика