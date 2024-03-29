Лавров заявил, что Запад хочет склонить страны Глобального Юга к геноциду в Новороссии

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" украинского президента Владимира Зелинского, на самом деле приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Глава российского МИД подчеркнул, что украинская сторона выступает за показательные казни людей, живущих на территории Крыма и Новороссии. Он напомнил про заявление украинского парламентария, которая сказала, что "в Крыму 25 тысяч человек надо показательно казнить".

По словам Лаврова, Запад заманивает страны Африки, Азии и Латинской Америки, приглашая их обсудить невинные пункты из "формулы Зеленского", про продовольственную безопасность, энергобезопасность и ядерную безопасность. Коллегам РФ из этих стран следует понимать, куда их зовут, считает Лавров.

Ранее Зеленский признал, что не все страны хотят участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Он отметил, что большинство стран поддерживает Украину, но некоторые до сих пор балансируют в отношениях между странами, потому что продолжают зарабатывать деньги в России.