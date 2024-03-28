Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

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Разговоры о легитимности нахождения Владимира Зеленского на должности президента Украины после 20 мая могут и не потребоваться. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Что будет 21 мая – давaйте доживем до этого. Может, нaм и не потребуется ничего признaвать", – предупредил он.

Кроме того, Лавров напомнил и об указе украинского лидера, в рамках которого запрещено осуществлять переговоры с РФ. При этом министр указал на то, что Владимир Путин не раз подчеркивал готовность российской стороны вступить в переговорный процесс.

"Но для того чтобы убедиться, что это будет действительно серьезным процессом, или хотя бы чтобы убедиться, что есть надежда на то, что это будет серьезным процессом, он (Путин. – Прим. ред.) сказал западным покровителям Зеленского: "Так сначала пусть он отменит свой декрет", – уточнил глава МИД РФ.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что решение Зеленского не проводить на Украине президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая. Он добавил, что решение украинского лидера отказаться от выборов было принято в нарушение Конституции Украины.

