Фото: ТАСС/ZUMA/Ukraine Presidency

Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда (президент России Владимир. – Прим. ред.) Путин может усилить военное давление на Украину", – заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

Он также предположил, что отсутствие обсуждений о легитимности Зеленского может быть связано не только с решением Запада, но и с отсутствием комментариев от главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее покинул пост. Эксперт отметил, что он не стал участвовать в борьбе против Зеленского.

Источник издания не исключил, что верны могут быть обе версии. Он также предположил, что затишье вокруг Зеленского продлится недолго.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что решение Зеленского не проводить в стране президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая. Он напомнил, что решение Зеленского отказаться от выборов было принято в нарушение Конституции Украины.

