Эксперт заявил, что Москва и Минск ответят на появление ДРГ на территории Белоруссии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Россия и Белоруссия представляют собой союзные государства, у которых существуют общие пространства безопасности, в связи с чем возможное появление диверсионно-разведывательных групп украинской стороны на белорусской территории будет оперативно пресечено. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на доктора политических наук, профессора Александра Михайленко.

"Если Минск обнаружит диверсантов, то он имеет полное право применить достаточно сложные комплексные меры", – заявил эксперт.

Вместе с этим профессор указал, что противостояние на Украине является гибридной войной. В ходе конфликта киевский режим якобы применяет не только военную мощь, но и информационную, политическую, экономическую и специальную – ДРГ. Михайленко отметил, что украинские власти не разглашают деятельность диверсантов, задействуя скрытую схему.

Профессор также указал на сближение сотрудничества Минска и Москвы в связи с давлением со стороны западных государств. Сейчас создается новый мировой порядок, требующий новых отношений между странами. При этом, подчеркнул Михайленко, решение о вступлении Белоруссии в противостояние на Украине остается за Минском.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в стране задержали агента спецслужб Украины и его сообщников, которые имеют отношение к попытке диверсии самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что самолет РФ атаковали местные партизаны.

Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

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