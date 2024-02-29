29 февраля, 16:57Политика
Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела об убийстве Дугиной
Фото: телеграм-канал SHOT (Наталья Вовк внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух фигурантов уголовного дела об убийстве Дарьи Дугиной. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В перечень внесена гражданка Украины Наталья Вовк, а также ее предполагаемый сообщник Богдан Цыганенко.
Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском округе Подмосковья 20 августа 2022 года. По данным ФСБ, за убийством стояли спецслужбы Киева, а исполнителем теракта была Вовк.
За месяц до этого та приехала в РФ, сняв квартиру в том же доме, где жила погибшая. Чуть позже в страну прибыл Цыганенко, который помог Вовк подготовить преступление. За день до убийства он покинул страну, а после подрыва машины из РФ уехала и сама Вовк.
В ноябре 2022 года Басманный суд столицы заочно арестовал гражданку Украины, а в апреле 2023 года аналогичное решение было принято в отношении Цыганенко.
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