Римский военный трибунал приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу РФ к 29 годам тюрьмы

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Военный трибунал Рима в ходе апелляции приговорил итальянского военного Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу России, к 29 годам и двум месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает агентство ANSA.

В материале указано, что изначально Биота приговорили к 30 годам тюрьмы, однако позже наказание смягчили.

Ранее агентство передавало, что суд присяжных в Риме назначил Биоту 20 лет тюремного заключения. По данным источника, обвинение запросило для военного 18 лет лишения свободы, однако суд вынес решение о 20 годах тюрьмы.

Биота задержали вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта 2021 года на парковке в периферийном районе Рима. При них обнаружили носитель данных и коробку с наличными.