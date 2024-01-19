Итальянский военный получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России – СМИ

Фото: depositphotos/jukai5

Суд присяжных в Риме назначил итальянскому солдату Вальтеру Биоту, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, 20 лет тюрьмы. Об этом заявило агентство ANSA.

По информации источника, обвинение просило для военнослужащего 18 лет заключения, однако суд вынес решение о 20 годах лишения свободы.

В агентстве уточнили, что данный приговор является вторым в отношении итальянского солдата. В марте прошлого года военный трибунал Рима признал его виновным и назначил ему 30 лет лишения свободы. Однако через некоторое время было принято решение о начале апелляционного процесса.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли деятельность жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о российских военных, участвующих в спецоперации.

В ФСБ добавили, что мужчина собирал сведения о радиочастотах, использующихся Минобороны РФ. Кроме того, злоумышленник планировал покушение на бойцов, которые базируются в частях Хабаровского края.



В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт на железнодорожной станции