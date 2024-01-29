В ЕС заявили, что не видят "свет в конце украинского туннеля"

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Евросоюз "не видит свет в конце украинского туннеля". Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил во время выступления на транспортном инвестиционном форуме "ЕС – Центральная Азия", передает ТАСС.

По его словам, Евросоюз ввел против России обширные санкции, которые, по его мнению, заметно ослабили "российскую военную машину", но она все еще существует.

"Война продолжается, и бои только усиливаются", – подчеркнул Боррель.

Ранее главы МИД 27 стран ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Украины. Министры считают, что поддержку нужно делать быстрее и больше: военно, финансово, в обучении солдат и "всем, что надо Украине, чтобы защитить себя", уточнял глава дипломатии ЕС.

В конце декабря прошлого года Боррель подчеркнул, что российская сторона победит в украинском конфликте, если страны Евросоюза не мобилизуют все свои ресурсы. Политик добавил, что Россия является великой страной, которая "угрожает демократии" Европы.

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