В МИД отреагировали на отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отмена запланированного на февраль визита делегации из Нидерландов в Россию является сознательной провокацией. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

В МИД подчеркнули, что Нидерланды намеренно включили в список парламентской делегации депутата, который был признан нежелательным для Москвы из-за агрессивных высказываний в адрес России.

"Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве заключили, что нидерландская сторона не хотела, чтобы визит состоялся, однако по "заезженной схеме возложила вину на Россию".

Ранее в МИД РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Болгарии. Отмечается, что в ведомстве сочли подобное откровенно недружественным шагом.

