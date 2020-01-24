В МИД РФ оценили публикацию доклада ЦРУ о Бандере

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Публикация ЦРУ архивных документов о Степане Бандере показывает, что героем современной Украины является пособник Гитлера, нацист и преступник. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" – написала она на своей странице в Facebook.

По мнению политолога Юрия Светова, личность Бандеры не была секретом для американской разведки, однако он был "ситуативным союзником, поэтому его использовали".

"Вопиющая ситуация, что этот доклад должны были опубликовать хотя бы в 2010 году, когда Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины", – подчеркнул эксперт в интервью RT.

Ранее в ЦРУ опубликовали доклад под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". В нем говорится о преступлениях, совершенных украинскими националистами, а сам Бандера называется агентом Гитлера. В материале уточнялось, что за пять недель его "государством" было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

