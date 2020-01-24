ЦРУ рассекретило архивные данные о Бандере

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В ЦРУ опубликовали архивные данные о лидере украинских националистов Степане Бандере. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справку-перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.

Отмечается, что Центральное разведывательное управление после Второй мировой войны собирало данные из различных источников об украинских националистах и их главе. В частности, систематизировалась информация об отношении к ним общества, СМИ и политиков.

Размещенную публикацию назвали "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". В ней говорится о преступлениях, совершенных националистами с Украины. Уточняется, что данные были рассекречены согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", – отмечается в документе.

Также добавляется, что за пять недель "государством" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Ранее в Совфеде прокомментировали идею установки памятника Бандере у границ с Россией. Там отметили, что возведение монумента станет враждебным жестом в отношении государства.