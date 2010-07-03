В МИД РФ отреагировали на идею заменить "Бессмертный полк" на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею украинского министра иностранных дел Павла Климкина провести на Украине альтернативный "Бессмертный полк". Свою позицию российский дипломат озвучила на странице в Facebook.

Если глава МИД Украины решится провести такую акцию, пусть "не забудет позвать" на нее Михаила Саакашвили, с иронией отметила Захарова. По ее мнению, "куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами". Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что на Украине празднуют день рождения Степана Бандеры, а вот об его жертвах предпочитают умалчивать.

Ранее Павел Климкин посоветовал украинцам в ответ на российскую акцию "Бессмертный полк" пройтись по улицам с портретами тех, кто стал жертвой сталинских репрессий. Такое предложение раскритиковали в Совфеде. В частности, сенатор Сергей Цеков назвал его абсурдным, заявив, что украинский министр, вероятно, "окончательно запутался" в истории.

Представитель комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, в свою очередь, отметила, что сейчас на Украине преступно забыты имена героев, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.