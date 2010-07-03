В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию "Бессмертный полк"

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала слова Климкина на акцию "Бессмертный полк".

"Мы, наследники Победы, бережно храним и помним подвиг наших отцов и дедов, ведь это основа мирного будущего наших детей и внуков. Господин Климкин, обязанный своей жизнью легендарной курской земле, уроженцем которой он является, критически высказываясь о желании народа Украины присоединиться к акции "Бессмертный полк", обязан помнить о том, что на Украине, давшей великий бессмертный полк героев, сегодня преступно забыты маршалы, генералы и рядовые, которые покрыли Украину бессмертной славой", – цитирует Ковитиди RT.

Ранее Климкин предложил в ответ на российскую акцию "Бесмертный полк" пройтись по улицам с портретами тех, кто стал жертвой сталинских репрессий. По его мнению, это будет "адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях".

Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.

Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.