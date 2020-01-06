В Совфеде прокомментировали идею установки памятника Бандере у границ РФ

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Появление памятника Степану Бандере рядом с российской границей станет враждебным жестом в отношении РФ. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

"Это вызывающий жест, призванный подчеркнуть враждебность по отношению к России и всему русскому. Это оскорбление всех людей, кто пал от руки нацистов и их приспешников", – цитирует сенатора РИА Новости.

Морозов подчеркнул, что подобные инициативы могут не только ухудшить отношения между странами, но и расколоть украинское общество.

"Ибо есть Украина Бандеры и Украина Ватутина. Они несоединимы. А значит, всякий такой шаг приближает распад самой Украины", – заключил сенатор.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в 40 километрах от границы с Россией памятник украинскому националисту Степану Бандере. Монумент планируют установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".

