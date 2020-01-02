Российский Крым в британском журнале возмутил украинских дипломатов

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Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.

Украинское посольство в Великобритании призвало не вводить читателей в заблуждение такой информацией.

"Несомненно, Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией... Крым – это Украина", – говорится в сообщении дипмиссии на Facebook.

К посту прикреплена фотография страницы журнала, которая возмутила украинских дипломатов.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года. Согласно его результатам, большинство жителей поддержали воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В декабре бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма перед подписанием Беловежских соглашений просили оставить их в составе России. Он объяснил, что в Москве не прислушались к просьбе регионов, так как у команды Ельцина "не было времени" на переговоры с Киевом.