В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко по Крыму

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова Петра Порошенко о том, что Крым вернется в состав Украины.

Такое заявление бывший президент Украины высказал после просмотра фильма Наримана Алиева "Домой". По сюжету сыновья крымского татарина Мустафы покинули полуостров после его присоединения к РФ.

Братья устраиваются в Киеве, но старший, Назим, погибает, и отец отправляется в Киев за телом сына, чтобы похоронить его на родине. Также он намерен забрать в Крым и младшего сына, Алима.

"Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину", – цитирует Белика RT.

Парламентарий считает, что "пропагандистская кампания, которую ведет Украина против Крыма", не принесла никаких результатов, кроме еще большего отторжения населения полуострова от Украины.

По словам Белика, на Украине полагают, что если снимать "истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию".

Депутат добавил, что "ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения".

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова к тому, что в какой-то момент антироссийские санкции не будут продлены.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков рекомендовал "прекратить подобные рассуждения и думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией".