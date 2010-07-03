Сенатор от Крыма оценил заявление украинского вице-премьера по санкциям

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы, заявившего, что страна готова к тому, что в какой-то момент антироссийские санкции не будут продлены.

"Правильнее в нынешней ситуации для украинских политиков было бы, конечно, прекратить подобные рассуждения и думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией", – цитирует сенатора RT.

По его словам, Украина продолжает терять в экономике и во многих других сферах, а верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости.

Ранее Кулеба заявил, что украинские власти уже пять лет готовы к снятию санкций против России. По его словам, главная задача украинской стороны – не допустить снятия ограничений до выполнения условий, предусмотренных Минскими соглашениями.