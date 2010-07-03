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Москва 24

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Политика

17:50

В Совфеде назвали Украину "захолустьем" мировой политики

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил высказывания вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал от России выплаты компенсаций за Донбасс. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению сенатора, нападки Украины на Россию не воспринимаются серьезно, поскольку Киев не является центром мировой политики. "Они – захолустье, окраина", – подчеркнул он.

Климов добавил, что в 2014 году обвинения в адрес России со стороны Киева вызывали бурные споры в Межпарламентском союзе. "Сейчас Украина все то же самое говорит, только зал уже полупустой, кто-то в носу ковыряется, кто-то пасьянс раскладывает", – резюмировал сенатор.

Ранее в Кремле прокомментировали требование Украины выплатить репарации на восстановление Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия как страна не является участником регионального военного конфликта, а только помогает его урегулировать.

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