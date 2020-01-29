В конгрессе США заявили о недовольстве политикой Белграда

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Сербия при выстраивании отношений с Россией игнорирует общие для Евросоюза и США приоритеты. Такое мнение выразил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США Элиот Энгель, передает RT.

Энгель написал письмо командующему ВМС США в Европе и Африке адмиралу Джеймсу Фогго, в котором выразил недовольство тем, что высокопоставленный военный в одном из своих интервью не обозначил позицию США в связи с курсом, которого придерживается Сербия, и ее "внушающими тревогу отношениями с Россией".

Как пояснили эксперты, США пытаются навязать Сербии свои внешнеполитические приоритеты, несмотря на стремление Белграда выстраивать независимую политику.

Конгрессмен-демократ выразил свою обеспокоенность заявлениями Фогго, в которых тот позитивно отзывается о сотрудничестве Сербии и НАТО, но, по словам Энгеля, не вполне соответствует позиции Вашингтона.

Ранее МИД Сербии рассказал о давлении Запада за отказ вводить санкции против РФ. Глава МИД Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами, несмотря на стремление Белграда в Евросоюз. Также он вспомнил 1999 год и подчеркнул, что, если бы тогда у власти в России был бы Владимир Путин, никто бы не посмел бомбить Югославию.