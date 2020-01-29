Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:25

В конгрессе США заявили о недовольстве политикой Белграда

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Frankljunior

Сербия при выстраивании отношений с Россией игнорирует общие для Евросоюза и США приоритеты. Такое мнение выразил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США Элиот Энгель, передает RT.

Энгель написал письмо командующему ВМС США в Европе и Африке адмиралу Джеймсу Фогго, в котором выразил недовольство тем, что высокопоставленный военный в одном из своих интервью не обозначил позицию США в связи с курсом, которого придерживается Сербия, и ее "внушающими тревогу отношениями с Россией".

Как пояснили эксперты, США пытаются навязать Сербии свои внешнеполитические приоритеты, несмотря на стремление Белграда выстраивать независимую политику.

Конгрессмен-демократ выразил свою обеспокоенность заявлениями Фогго, в которых тот позитивно отзывается о сотрудничестве Сербии и НАТО, но, по словам Энгеля, не вполне соответствует позиции Вашингтона.

Ранее МИД Сербии рассказал о давлении Запада за отказ вводить санкции против РФ. Глава МИД Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами, несмотря на стремление Белграда в Евросоюз. Также он вспомнил 1999 год и подчеркнул, что, если бы тогда у власти в России был бы Владимир Путин, никто бы не посмел бомбить Югославию.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика