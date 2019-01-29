Гуайдо получил контроль над активами Венесуэлы в банках США

США передали лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над размещенными в американских банках активами правительства и центробанка страны.
В Вашингтоне считают, что Гуайдо защитит эти активы во благо венесуэльцев, передает ТАСС.
23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США признали его временным главой государства. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и разорвал дипломатические отношения с США.
Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро выразил ему поддержку. В Кремле заявили, что Венесуэла не просила Россию о помощи.
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