28 декабря, 11:10Политика
Маск заявил, что Байден провел в отпуске почти весь свой срок у власти
Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что нынешний президент США Джо Байден провел в отпуске практически все время, которое он находился у власти.
Таким образом миллиардер высказался под публикацией в социальной сети X, автор которой обратил внимание, что американский лидер был в отпуске 570 дней. Это время составляет 40% от его президентского срока.
"На самом деле около 100%", – заявил Маск в комментариях.
Ранее бизнесмен задался вопросом о состоянии здоровья Байдена. Он поинтересовался у пользователей соцсетей, видел ли кто-нибудь его в последнее время. Так предприниматель отреагировал на другой пост, который касался политической активности американского лидера.
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