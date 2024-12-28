Маск заявил, что Байден провел в отпуске почти весь свой срок у власти

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что нынешний президент США Джо Байден провел в отпуске практически все время, которое он находился у власти.

Таким образом миллиардер высказался под публикацией в социальной сети X, автор которой обратил внимание, что американский лидер был в отпуске 570 дней. Это время составляет 40% от его президентского срока.

"На самом деле около 100%", – заявил Маск в комментариях.

Ранее бизнесмен задался вопросом о состоянии здоровья Байдена. Он поинтересовался у пользователей соцсетей, видел ли кто-нибудь его в последнее время. Так предприниматель отреагировал на другой пост, который касался политической активности американского лидера.

