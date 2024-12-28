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AP: администрация Байдена выделит Киеву пакет вооружений на 1,25 млрд долларов

Новый пакет помощи США для Украины составит 1,25 млрд долларов – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Администрация действующего президента США Джо Байдена намерена объявить на следующей неделе о выделении нового пакета вооружений для Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным агентства, сумма нового пакета помощи составит 1,25 млрд долларов.

Источники сообщают, что в новый пакет вооружений войдет большое число боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK. Кроме того, Киев получит переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Ранее США направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники.

Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, заявляли в Пентагоне.

При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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