Лавров назвал "формулу мира" Зеленского плодом больного воображения

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Предложенная украинским лидером Владимиром Зеленским "формула мира" представляет собой плод больного воображения. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Потому что чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное – "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс", – поделился министр.

Так Лавров прокомментировал попытки западных государств привлечь развивающиеся страны присоединиться к "формуле мира". Глава ведомства уточнил, что Запад призывает не отклоняться от этой формулы. Лавров назвал подобный подход "разводкой".

Вместе с тем глава МИД РФ уточнил, что западные государства стремятся посредством манипулирования отдельными пунктами формулы утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение РФ к границам 1991 года.

Говоря о переговорах с Москвой, Зеленский ранее назвал их неактуальными для Киева. Он уточнил, что сейчас украинская сторона работает над своей "формулой мира". По готовности документа и при поддержке его со стороны других стран данную идею передадут представителям РФ, уточнил президент.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поиск "формулы мира" по Киеву без участия РФ является абсурдным процессом, который не имеет потенциала на результат. По его словам, сейчас предпосылок для переговоров не существует.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине