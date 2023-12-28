Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ

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Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", приняли первый бой с ВСУ, сообщает РИА Новости.

По словам военнослужащего подразделения Кирилла Спасского, первый боевой опыт приняли достойно, следуя только вперед.

"Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" (беспилотники. – Прим. ред.) противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС – уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти", – рассказал он.

В прошлом Спасский – украинский пограничник. Он добровольно сложил оружие и сдался в плен российским военным. При первом боевом выходе он получил ранение – хвостовик мины разрубил ему мягкие ткани на правой ноге выше колена. Это произошло, когда подразделение вышло зачищать позиции противника.

Военнослужащий уточнил, что дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, которая разорвалась в двух метрах и ранила его в ногу.

В ноябре бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Каждый из бывших украинских военных поклялся соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, а также достойно исполнять воинский долг, защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

Данный батальон заступил на службу в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября. Командир батальона Андрей Тищенко сообщил, что после присяги бойцам предстоит отправка на передовую. Бывшие военнослужащие ВСУ заявляют, что воюют за освобождение Украины от власти Владимира Зеленского, а русских считают единым со своим народом.

О создании добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого в Донецкой Народной Республике, состоящего из украинских военнопленных, Тищенко сообщал в феврале этого года.

По его словам, критериями отбора в батальон являются моральное и физическое состояние. Кроме того, каждый доброволец проходит проверку, чтобы будущие военнослужащие не совершали военных и уголовных преступлений.

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