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Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Каждый из бывших украинских военных поклялся соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, а также достойно исполнять воинский долг, защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

Данный батальон заступил на службу в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября. Командир батальона Андрей Тищенко сообщил, что после присяги бойцам предстоит отправка на передовую.

Бывшие военнослужащие ВСУ заявляют, что воюют за освобождение Украины от власти Владимира Зеленского, а русских считают единым со своим народом.

О создании добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого в Донецкой Народной Республике, состоящего из украинских военнопленных, Тищенко сообщал в феврале этого года.

По его словам, критериями отбора в батальон являются моральное и физическое состояние. Кроме того, каждый доброволец проходит проверку, чтобы будущие военнослужащие не совершали военных и уголовных преступлений.

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