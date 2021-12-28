Польский эксперт назвал условия для военной победы над Россией

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Польша сможет победить Россию в войне при двух условиях. Их назвал эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью изданию wPolityce.

По мнению специалиста, для победы над Россией Польше понадобится реформа армии. Кроме того, РФ должна будет отказаться от использования ядерного оружия.

Бартосяк считает, что в борьбе с польской армией в нынешнем виде Россия быстро одержит победу. Специалист также выразил опасения, что Москва не даст Варшаве создать боеспособные соединения.

"Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам", – выразил мнение Бартосяк.

Ранее председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Москва ведет против Варшавы многоступенчатую гибридную войну. Политик также обвинил Россию и Белоруссию в создании напряженности вблизи польско-белорусской границы.