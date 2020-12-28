Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае нападения на Армению

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия готова вмешается в случае нападения Азербайджана на республику. Об этом политик сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.

Свое мнение Пашинян выразил в ходе обсуждения ситуации с приграничными населенными пунктами Сюникской области. Ранее жители нескольких населенных пунктов заявили, что расположение новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. После этого граждане провели акции протеста, в ходе которых блокировали улицы и дороги.

В этой связи Пашинян сообщил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, носят мирный характер. Стороны уточняют месторасположение определенных приграничных пунктов.

"В случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", – пообещал премьер-министр Армении.

Он также допустил переговоры с Азербайджаном по пограничным вопросам.

"Например в данный момент обсуждаются вопросы, связанные с порядка 20 земельными участками", – заключил Пашинян.

9 ноября нынешнего года главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

25 декабря Пашинян заявил о готовности уйти с поста премьера Армении. Он предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.