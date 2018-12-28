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19:46

Эксперт прокомментировал планы РФ и Британии частично восстановить составы дипмиссий

политика

19:46

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Фото: depositphotos/Fredex

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта прокомментировал заявление посла РФ в Великобритании Александра Яковенко о частичном восстановлении дипмиссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.

"Новость приятная. Как я понимаю, сейчас уровень дипломатического представительства двух стран недостаточен для того, чтобы поддерживать нормальные повседневные контакты", – приводит слова эксперта RT.

Почта отметил, что дипломатия выполняет важную роль в общении между конкретными странами, включая защиту интересов граждан, которые путешествуют, работают и живут в этих странах.

Профессор добавил, что Россия всегда занимала позицию "деэскалации напряжения", а ухудшение отношений вызвано инцидентом с попыткой отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Почта полагает, что Великобритания соглашается восстановить отношения, поскольку нуждается в полноценном уровене дипломатического представительства.

"Есть интересы британских фирм в России, проблемы безопасности, вопросы торговли", – заявил эксперт, предположив, что дело Скрипалей "развалилось".

"Возможно, британцы дают задний ход, не извиняются, не отказываясь официально от обвинений, но и не воспринимают их всерьез, как это было раньше", – заключил Почта.

Ранее российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстановить состав дипмиссий в обеих столицах с января 2019 года.

Дипломат отметил, что хотя он не уверен, что "это будет сделано в отношении всех сотрудников", однако, по меньшей мере "половина посольства будет восстановлена".

политика

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