Туман рассеялся: Москва и Лондон договорились о возвращении дипломатов

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Москва и Лондон договорились постепенно восстановить состав дипмиссий в обеих столицах с января 2019 года. Такое заявление сделал российский посол в Великобритании Александр Яковенко.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", – подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Яковенко, хотя он не уверен, что "это будет сделано в отношении всех сотрудников", однако, по меньшей мере "половина посольства будет восстановлена".

В декабре в дипмиссии РФ в Лондоне рассказали о переговорах между Россией и Великобританией о частичном восстановлении дипломатического состава обоих посольств, а также о препятствиях этому процессу со стороны Лондона.

20 декабря Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что отношения РФ и Соединенного Королевства сейчас находятся в тупике. Российский лидер подчеркнул, что найти выход из этого тупика – в интересах обоих государств.