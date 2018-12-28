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07:18

Заграждение на границе с Украиной возвели в Крыму

политика

07:18

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Фото: Тасс/Интерпресс/Алексей Смышляев

Работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма завершены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по полуострову.

В ведомстве пояснили, что плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений велось в районе Перекопского перешейка. Специалисты также занимались настройкой системы сигнализационных датчиков.

Разрабатывать документацию начали еще в 2015 году. В настоящее время закончены строительство и отладка аппаратуры. Введен в эксплуатацию комплекс охранной сигнализации.

"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом", – отметили в ведомстве.

Основу первого сигнализационного комплекса составляют вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго – радиолучевые датчики. Они включают видеокамеры ночного видения с возможностью передачи видеотрансляции.

Ожидается, что заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива и контрабанды наркотиков.

23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, против высказались 27, еще 70 воздержались. В Совете Федерации заявили, что документ "зеркально отображает" нынешнюю ситуацию на Украине.

политика

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