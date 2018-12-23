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16:50

В Совете Федерации прокомментировали резолюцию о правах человека в Крыму

политика

16:50

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что содержание принятой Генассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму "зеркально отображает" нынешнюю ситуацию на Украине.

"Если касаться содержания резолюции, как раз то, что изложено в ней относительно Крыма, зеркально является всем тем, что сегодня происходит на Украине", – цитирует Цекова РИА Новости.

По его словам, преследование за убеждения, в том числе за политические, убийства журналистов, незаконные аресты и судебные расправы происходят на Украине.

"Эта резолюция вызывает у нас только недоумение", – сказал Цеков, отметив, что россияне знают, что в действительности происходит в Крыму.

Член Совфеда подчеркнул, что такие резолюции Украина вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН ежегодно с 2014 года. С тех пор число стран, поддерживавших эти документы, существенно снизилось, уверен сенатор.

23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, против высказались 27, 70 воздержались.

Вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что принятие резолюции по полуострову не было неожиданностью.

политика

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