Власти Крыма прокомментировали принятую Генассамблеей ООН резолюцию

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов признал, что принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по полуострову не было неожиданностью.

Он считает, что такой шаг – продолжение антироссийской политики Запада во главе с США. В резолюции изложены лживые факты, и это известно всем, отметил Мурадов. Он добавил, что подобные документы одобряет все меньше стран, но они все еще вызывают опасения.

"Резолюции, подобные той, которая принята этой ночью, а также той, которая была недавно принята в связи с якобы "милитаризацией" Азовского моря, – они все подталкивают украинские националистические власти, нынешний киевский режим и лично Петра Порошенко... к агрессивным действиям", – цитирует его RT.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал эту резолюцию пустышкой, а нарушения прав человека в Крыму – выдумкой. По его словам, такие решения дискредитируют ООН, которая должна быть примером объективности.

"...Мы все же видим, что позиция сдвигается в нашу сторону. Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что все это пустышки", – признал он. Парламентарий подчеркнул, что заявления о нарушении прав человека на полуострове не соответствуют действительности.

23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, против высказались 27, 70 воздержались.