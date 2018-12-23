Власти Крыма прокомментировали принятую Генассамблеей ООН резолюцию

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов признал, что принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по полуострову не было неожиданностью.
Он считает, что такой шаг – продолжение антироссийской политики Запада во главе с США. В резолюции изложены лживые факты, и это известно всем, отметил Мурадов. Он добавил, что подобные документы одобряет все меньше стран, но они все еще вызывают опасения.
"Резолюции, подобные той, которая принята этой ночью, а также той, которая была недавно принята в связи с якобы "милитаризацией" Азовского моря, – они все подталкивают украинские националистические власти, нынешний киевский режим и лично Петра Порошенко... к агрессивным действиям", – цитирует его RT.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал эту резолюцию пустышкой, а нарушения прав человека в Крыму – выдумкой. По его словам, такие решения дискредитируют ООН, которая должна быть примером объективности.
"...Мы все же видим, что позиция сдвигается в нашу сторону. Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что все это пустышки", – признал он. Парламентарий подчеркнул, что заявления о нарушении прав человека на полуострове не соответствуют действительности.
23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, против высказались 27, 70 воздержались.
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