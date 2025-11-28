Сенатор Святенко высоко оценила столичную систему безопасности

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В столице выстроена эффективная система городской безопасности, рассказала сенатор Инна Святенко в интервью Москве 24.

По ее словам, в нее входят народные дружинники, которые патрулируют улицы, обращают внимание на подозрительные предметы и оперативно информируют силовые структуры.

Святенко подчеркнула, что в столице ведется масштабная профилактическая работа, направленная на предотвращение преступлений террористического характера. Она напомнила, что важно сохранять осторожность и внимательно относиться к предупреждениям от официальных источников.

"Я рада, что подключились родительские чаты, которые информируют школьников, детей, которые учатся в школе, чтобы они были внимательны и осторожны", – рассказала сенатор.

Святенко также указала на необходимость усилить контроль за продажей алкоголя, табака и электронных сигарет несовершеннолетним, особенно в преддверии школьных каникул. По ее мнению, несмотря на ужесточение законодательства, правоприменительная практика остается несовершенной.

Сенатор призвала контрольно-надзорные органы и продавцов объединить усилия, напомнив, что нарушители рискуют навредить не только чужим детям, но и собственным.

Ранее в ТиНАО за две недели совместной работы полиции и "Московской безопасности" было составлено более 500 протоколов о правонарушениях. С 20 октября по 2 ноября правоохранительные органы возбудили 3 уголовных дела и поместили на спецстоянку 24 автомобиля. В территориальные отделы полиции доставили более 300 человек.

Основные нарушения касались правил дорожного движения и миграционного законодательства. В обеспечении порядка участвовали около 100 сотрудников "Московской безопасности", 120 народных дружинников, а также представители ГКУ "Организатор перевозок", ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", Московской административной дорожной инспекции, префектур ТиНАО и районных управ.

