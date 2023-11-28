ХАМАС пригласил Илона Маска в сектор Газа

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Движение ХАМАС направило американскому предпринимателю Илону Маску приглашение в сектор Газа. Об этом рассказал член руководства радикального палестинского движения Усама Хамдан, передает телеканал Al Jazeera.

"Он должен увидеть масштабы резни, которую устроил оккупант против нашего народа в секторе Газа", – отметил он.

Ранее Маск подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на публикацию одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же самую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер в ответ написал, что согласен с этим утверждением.

На фоне критики в свой адрес Маск отметил, что любой пользователь, который решит публично выступать в поддержку геноцида в социальной сети X, будет заблокирован.

После компании Walt Disney, IBM и Apple, а также Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после скандала.



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