Глава Курчатовского института рассказал, почему Запад "ненавидит" Путина

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Страны Запада "ненавидят" Россию и Владимира Путина, потому что он не дал "расчленить" РФ ради добычи ее ресурсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.

Запад видел Россию только как источник ресурсов для собственного развития, а также как территорию с относительно небольшим населением для "обслуживания" своих интересов, поделился он мнением на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус".

"Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы. <..> И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть", – подчеркнул Ковальчук.

Между тем на Всемирном русском народном соборе Путин заявил, что любое вмешательство сторонних лиц, провокации с целью вызвать в РФ межнациональный или межрелигиозный конфликт будут расцениваться Москвой как агрессивные действия против российской стороны. Он добавил, что российская сторона на подобное будет реагировать соответствующим образом.

До этого российский лидер, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки", отметил, что попытки создания конфронтационных ситуаций в мире продолжаются.

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