Лавров обсудил с главой МИД Армении его будущий визит в Москву

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили будущий визит главы МИД Армении в Москву. Он запланирован на декабрь, сообщается на сайте российской дипмиссии.

Лавров и Айвазян также затронули вопрос выполнения заявления по Нагорному Карабаху. "Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября сего года, а также предстоящий 7 декабря сего года рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву", – говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в данное соглашение был включен пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.