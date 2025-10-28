28 октября, 18:49Политика
Токаев и Стубб призвали к достижению мира на Украине
Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Финляндии Александер Стубб призвали к достижению мира в ситуации на Украине в соответствии с принципами Устава ООН. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера со ссылкой на совместное заявление.
"Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", – сказано в документе.
Также президенты подтвердили приверженность укреплению и диверсификации партнерства между странами.
Глава Финляндии находится в Астане по приглашению Токаева. Там он пробудет до 29 октября.
Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС совместно с Украиной разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта. Он включает в себя предоставление Киеву гарантий безопасности, возможность вступления в Евросоюз и снятие санкций с России.
За реализацией плана якобы будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. При этом отмечалось, что все пункты будут реализованы только после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня.
При этом замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии подвижек в возможном проведении нового раунда переговоров по Украине. Он указал, что политика Запада и Киева была "безответственной, агрессивной и бесперспективной".
