Термин "женщины-военнослужащие" заменят в России на "военнослужащие женского пола"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Верховный суд России постановил заменить в документах термин "женщины-военнослужащие" на "военнослужащие женского пола". Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС, с которым ознакомилось РИА Новости.

Также там поясняется порядок службы беременных женщин и девушек с малолетними детьми. Уточняется, что при объявлении частичной или полной мобилизации военнослужащие женского пола, имеющие одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, могут досрочно уволиться со службы. Также этим правом могут воспользоваться женщины, чей срок беременности составляет не менее 22 недель.

В структурах Минобороны России служат свыше 350 тысяч женщин, из которых порядка 45 тысяч имеют воинские звания, а 5 тысяч – офицеры. При этом около тысячи женщин принимают участие в СВО. Общественник Александр Корсунов предложил учредить День женщин-военнослужащих (День защитницы Отечества).

По его словам, праздничную дату стоит установить 29 сентября, так как именно в этот день в 1806 году дочь сарапульского городничего Надежда Андреевна Дурова под мужским именем Александра Соколова присоединилась к казачьему полку. Позднее она отличилась в войнах с Францией и стала первой женщиной-офицером Российской императорской армии.

