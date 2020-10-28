Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Идлибе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.

По его словам, нападение РФ на лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания достичь устойчивого мира и спокойствия в регионе.

По информации сирийских СМИ, при ударе по тренировочному лагерю террористической группировки в Джабаль Дувейля погибли более 40 боевиков, еще 60 получили ранения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска проведут новую военную операцию в Сирии, если обещания по поводу курдских формирований на севере страны не будут выполнены.