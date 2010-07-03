Глава Башкирии Хабиров назначил себя на пост премьер-министра региона

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Глава Башкирии Радий Хабиров огласил новый состав правительства республики, которое он возглавит, передает ТАСС.
Хабиров подписал указ о новой структуре органов исполнительной власти Башкирии, а также распоряжение о распределении обязанностей в правительстве. Новым премьер-министром Хабиров назначил сам себя, в состав правительства войдут девять его заместителей.
Хабиров назначил двух первых замов: Андрея Назарова и Илшата Тажитдинова. Глава республики представил и новых вице-премьеров. Эти посты займут Ирек Сагитов, который ранее был замглавы Росгвардии по республике, и Фанур Ягафаров, он также занимает пост министра экономического развития.
По решению Хабирова в состав исполнительных органов входят 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одна госинспекция и одно агентство.
Минэкономразвития переименовали в министерство экономического развития и инвестиционной политики, минобразования стало министерством образования и науки, министерство промышленности и инновационной политики – министерством промышленности и энергетики.
Госкомитет по информатизации был переименован в министерство цифрового развития госуправления. Госкомитет республики по предпринимательству и туризму был разделен на две части.
Ранее суд продлил срок ареста экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 декабря. Бывшего лидера задержали 8 августа в селе Кой-Таш по обвинению в убийстве и других особо тяжких преступлениях. Атамбаев свою вину не признает.
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