Фонд эсэсовца Хунки в Канаде закрыли после запроса посольства РФ

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Университет Альберты в Канаде закрыл образовательный фонд украинского эсэсовца Ярослава Хунки через пару часов после запроса диппредставительства России. Об этом сообщил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.

Как он утверждает, на фонд после ситуации с ветераном СС обратило внимание посольство РФ. Дипломаты обратились к руководству университета с вопросом о том, как они относятся к работе фонда.

"Буквально через несколько часов, сегодня утром, университет публично объявил, что он закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль", – отметил Степанов.

Посол РФ в Оттаве также сообщил, что деятельность посольства стала своевременной и правильной.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки.

Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС.

Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Позже Джастин Трюдо принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

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