Сбежавшего в КНДР военного Трэвиса Кинга доставили в США

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Рядовой американских Сухопутных войск Трэвис Кинг вернулся в США, КНДР передала его властям. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По данным СМИ, самолет с Кингом сел на военной базе в Сан-Антонио, штат Техас.

О том, что Северная Корея передала властям США военнослужащего, стало известно сутками ранее. В июле 2023 года Кинг незаконно проник на территорию КНДР.

Согласно информации в прессе, военнослужащий признал, что незаконно пересек демаркационную линию. Свой поступок он объяснил "чувством отвращения к издевательствам и расизму в армии США", а также разочарованием в неравном американском обществе.

Комментируя ситуацию, глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер уточнил, что решение КНДР передать Вашингтону Кинга не является прорывом в отношениях между странами.

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