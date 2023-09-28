Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ

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Экс-госсекретарь США Майк Помпео принял участие в первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме в Афинах, где рассказал о своей работе во главе американской дипломатии и общении с Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство AMNA.

Во время своего выступления дипломат поделился подробностями общения с президентом РФ, отметив, что в ходе него звучали шутки о КГБ и спецслужбах. Он также добавил, что у Путина есть представления о "восстановлении великой Российской империи".

Также бывший Госсекретарь США выступил за дипломатическое урегулирование конфликтов. По его мнению, со временем мир обязательно вернется к нормальной жизни.

Ранее Помпео заявил, что администрация президента США Джо Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. По его мнению сотрудничество РФ и КНР представляет серьезные риски для Соединенных Штатов.

